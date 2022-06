MC Loma chora ao revelar que não vai mostrar a filha assim que nascer: 'ódio gratuito'

A funkeira MC Loma, 19, grávida da primeira filha, desabafou sobre o "ódio gratuito" na internet que recebe e revelou que não vai mostrar o rosto da bebê assim que ela nascer. A pernambucana falou que não quer Melanie passando "pelo que ela passou".

"Não é de agora que eu recebo tanta crítica assim, tanto hate… Desde quando eu comecei na internet que eu recebo isso. Às vezes não dá nem vontade de aparecer aqui por conta disso. Eu tenho esse trauma e não quero que minha filha passe por isso", explicou.

Loma continuou falando sobre a decisão: "Não quero expor um bebê, uma coisa tão pura, tão inocente aqui pra ela ser humilhada e receber ódio gratuito".

O desabafo foi feito no Instagram nessa quarta-feira (22), ao ser questionada por fãs se mostraria a filha. "Não quero falhar como mãe, não quero levar esse trauma pra minha filha. Não quero que humilhem ela, não quero que falem dela", completa.

Terapia

A MC vem lutando contra depressão e ansiedade nos últimos meses. O próprio anúncio da gravidez foi complicado, pois ela estava com medo. Na mesma sequência de vídeos falando da filha nessa quarta, ela comunicou que talvez precise de terapia pós-parto.

"[...] Eu vou estar muito frágil no meu pós-parto pra estar vendo mensagem de gente ‘ai que menina feia’. É um bebê inocente que não sabe de nada. Eu tenho muito medo porque aqui eu já recebi mensagens, assim que descobri que estava grávida, de gente desejando a morte de Melanie", declara.

Com os olhos marejados, a funkeira disse que sabe que os fãs a querem bem e vão querer bem a sua filha, mas sabe como "pessoas maldodsas na internet".

“Então eu não vou mostrar ela por causa disso. Não quero que minha filha sofra e tenha os traumas que eu tenho, não quero que ela tenha problemas de autoestima. Não preciso que vocês me entendam, preciso que me respeitem. Essa é minha opinião, se quiser me julgar, pode julgar”, reforçou Loma.

