Matheus Fernandes e Bruno e Marrone estão entre as atrações do Vybbe Junina deste domingo (19)

A penúltima noite do festival Vybbe Junina, neste domingo (19), receberá o ‘Arraiá do Austin”, que será comandado pela dupla sertaneja Bruno e Marrone, o hitmaker Matheus Fernandes e o forrozeiro Pedrinho Pegação. A festa acontece no Colosso Fortaleza, a partir das 16 horas.

Bruno e Marrone chegam para embalar os corações ao som das músicas mais tocadas em repertórios de palcos e barzinhos do Brasil como “Facas”, “Banco da Praça”, “Bijuteria”, entre outros sucessos.

Já o cantor Matheus Fernandes, nosso tricampeão Top1 das plataformas digitais, traz hits que estão na boca do povo como ‘Balanço da Rede’, ‘Baby Me Atende’ e ‘Coração Cachorro’.

Para completar a festa, Pedrinho Pegação apresenta músicas conhecidas da galera como “Elas Gostam dos Cachorros”, “Farsante” e “Linda Demais”. Sandrinha e Banda e Kinho Callou completam a festa.

No encerramento da programação, no dia 26 de junho, o fenômeno do momento, a cantora Mari Fernandes, além da dupla Ícaro e Gilmar e do Forró Real fazem uma mistura de ritmos que promete deixar o público com um gostinho de quero mais.

Ingressos

Os setores estão divididos em Brahmosidade (Open Bar de cerveja Brahma); Mandacarú e Lounge Xique-Xique.

Os ingressos para o dia 19 de junho estão custando a partir de R$140 dependendo do lote atual e da área escolhida; e a venda já está liberada pelo site da Brasil Ticket (online) e nas lojas Blinclass (pontos de venda físicos) do North Shopping, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi; Carneiro Prime e Óticas Diniz.