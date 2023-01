Mãe de filho de Cristiano Araújo relata dificuldades financeiras: 'arco sozinha'

Elise Leite, mãe do filho mais velho do cantor Cristiano Araújo, que faleceu em um acidente de carro em 2015, revela que sofre com dificuldades financeiras. Ela é mãe de Bernardo, de 10 anos, e conta que ainda há questões judiciais sobre a fortuna do sertanejo para resolver.

“Tem umas coisas que, de verdade, eu não sei como até hoje eu não me acostumei. Tem que se acostumar. Mas assim, eu fico indignada, sabe? Quanto mais esses meninos crescem, mais temos um custo com eles, e sozinha não é brincadeira não, viu? Nossa senhora”, disse Elisa.

O dinheiro do artista é motivo de briga judicial. Cristiano não tinha testamento, e também deixou dois filhos de duas mães diferentes.

“Tem época que eu fico indignada de não resolver o que tem que ser resolvido, enfim, seguimos. A mãe sempre quer dar o melhor para o filho, é a vida, mas tá bom, que venha muito trabalho, mas muito trabalho mesmo”, completou a influenciadora.

Morte de Cristiano Araújo

O cantor sertanejo Cristiano Araújo e sua namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes, morreram em um acidente de carro na BR-153, km 614, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás, no dia 24 de junho de 2015.

Cristiano Araújo morreu aos 29 anos enquanto retornava para Goiânia de um show realizado em Itumbiara, no Sul de Goiás, junto com Allana, estudante de 19 anos. A Range Rover em que estavam capotou na madrugada do dia 24 de junho de 2015.

O motorista do veículo, Ronaldo Miranda, foi condenado por homicídio culposo (sem a intenção de matar).