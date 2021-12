Luísa Sonza faz show gratuito na Avenida Paulista

A cantora Luísa Sonza surpreendeu quem passou na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (19). Em uma ação de divulgação do disco "Doce 22", pedestres que trafegavam pela via ganharam show gratuito da gaúcha com direito a balé.

Em vídeos divulgados nos stories da cantora é possível ver que a área onde a cantora estava performando precisou ser isolada pelo grande público.

A MAIOR! Luísa Sonza fez um show de surpresa na Avenida Paulista e performou “ANACONDA”. pic.twitter.com/dgjbQnAh1g — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) December 19, 2021

Aos domingos, a avenida Paulista é fechada para carros das 8h às 16h. A cantora fez o show pouco antes da via ser reaberta.

Veja mais É Hit Luísa Sonza é declarada como morta pelo SUS

Trabalhos musicais

O disco "Doce 22" foi lançado no segundo semestre de 2021. Recentemente, Luísa Sonza liberou a música "Anaconda", lançada no Prêmio Multishow.

Neste mês, a gaúcha fez turnê para apresentar os novos sucessos na Europa.