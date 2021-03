Luan Santana completa 30 anos e faz reflexão sobre infância e velhice no Instagram

O cantor Luan Santana completou 30 anos de vida neste sábado (13). No Instagram, ele fez postagem com uma reflexão sobre a infância e o futuro. Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o sertanejo ganhou o mercado nacional com o hit "Meteoro" em 2009. Atualmente, segue a carreira com grandes produções audiovisuais e participações em programa da TV aberta.

"Já tenho 30. Já ou ainda? Isso é muito ou pouco? Ontem mesmo eu tava contando os minutos pra aula de matemática acabar, chegar em casa e ligar a tv para assistir Dragon Ball. Ontem mesmo eu apostava corrida de bicicleta na rua, arrancava o tampo do dedão numa raiz de pé de manga e chorava porque o Chaves não ia para Acapulco. Ontem mesmo eu apostava quem ia ficar bêbado primeiro, arrancava a primeira desilusão amorosa da cabeça e chorava de emoção no meu primeiro show", declarou o sertanejo no Instagram.

Maduro, Luan Santana disse não esconder os sentimentos e relata o que diria a ele em um encontro com o passado. "Hoje, eu aposto contra mim mesmo, arranco sentimentos do peito e choro quando o silêncio é barulhento demais. De repente 30. Agora vou fechar os meus olhos de 30 anos para dormir e sonhar com o Luan de 15. Vou dizer para ele que, mesmo com o dobro da idade, o dobro de vida, o dobro de histórias, ainda tenho pesadelos. Mas também carrego os sonhos que ele sonhava".

Ainda na publicação, o sertanejo ressaltou pensar no futuro e, consequentemente, na velhice. "Amanhã, quando acordar, vou rezar pelo Luan de 60. Dizer que mesmo com metade da idade, metade de vida, metade de histórias, já sou profundamente realizado e feliz. E ele vai responder: 'é só o começo, meu caro, mas eu já tenho um orgulho da porra de você'".