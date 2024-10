Leonardo possui três fazendas com o nome Talismã

A fazenda Talismã, do cantor Leonardo, localizada em Jussara, Noroeste de Goiás, foi colocada em uma lista do Ministério do Trabalho por ter trabalhadores em condições análogas à escravidão. Além dessa propriedade, o artista ainda possui mais duas fazendas com o mesmo nome, segundo o Extra.

Uma fazenda fica em Guapó, Goiás, e a outra em Peixe, Tocantins. Leonardo escolheu o nome Talismã para as três propriedades em homenagem à música de mesmo nome que fez muito sucesso nos anos 90, da dupla Leandro e Leonardo.

A de Jussara, que entrou para a lista do Ministério do Trabalho, é o grande xodó do artista. Ele justificou que parte da propriedade foi arrendada para a plantação de milho e soja e por isso a ligação de seu nome aos trabalhadores, que Leonardo garante não serem seus empregados.

A Talismã de Jussara é avaliada em R$ 60 milhões, e é o ponto de encontro da família, inclusive muito exibida por Virgínia Fonseca, nora do artista, nas redes sociais. A de Guapó fica sob o comando de Monyque Costa, agrônoma, uma das filhas de Leonardo. Já a fazenda de Peixe foi adquirida para explorar a criação de gado.

Tragédia com amigo de Leonardo

A mesma fazenda de Jussara já foi alvo de uma tragédia. O assessor e amigo de infância de Leonardo, Passim, foi encontrado morto na propriedade, em 2021. Ele foi atingido por disparos acidentais de arma de fogo enquanto estava na fazenda do artista.

Já no ano passado, um avião pousou na propriedade com 400 kg de pasta-base de cocaína. O avião saiu da Bolívia até Goiás e pousou, sem autorização, na fazenda Talismã.