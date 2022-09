Leandro Lehart, do Art Popular, é condenado por estupro, diz jornalista

O cantor Leandro Lehart, 50, do grupo de pagode Art Popular, foi condenado a quase 10 anos de prisão por estuprar e manter uma mulher em cárcere privado. O caso foi revelado nesta sexta-feira (16) pelo jornalista Reinaldo Gottino, no programa Balanço Geral, da Record TV.

“Condeno o réu Paulo Leandro Fernandes Soares pelos crimes de estupro e cárcere privado, com pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime inicial fechado. O réu poderá apelar em liberdade”, disse Gottino, ao vivo no programa, ao ler um trecho da decisão do juíz responsável pelo caso.

Apesar da condenação, segundo informado pelo Balanço Geral, Leandro responderá o processo em liberdade e não deve ser preso até que o processo transite em julgado, ou seja, ele só será preso depois que seus advogados esgotarem todos os recursos de defesa possíveis.

“É uma condenação que veio do poder judiciário e nós tivemos acesso ao Tribunal de Justiça, pelo Diário Oficial dessa condenação dele. Apesar do processo estar correndo em segredo de Justiça. Saiu, e qualquer um pode ter acesso, a essa parte dispositiva que nós chamamos da sentença condenatória. Então, teve uma condenação, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra o Paulo (Leandro Lehart) de estupro e cárcere privado foram ouvidas testemunhas de acusação, de defesa”, comentou um especialista presente no “Balanço Geral”.

Leandro Lehart é o responsável por hits de sucesso como "Pimpolho" e "Agamamou". O cantor já produziu álbuns da apresentadora Eliana e participou da Casa do Artistas, reality show exibido pelo SBT em 2001. O compositor e produtor ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.

