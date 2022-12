Ingra Soares e Zé Vaqueiro reaparecem juntos em dia de jogo do Brasil

O cantor Zé Vaqueiro reapareceu com a esposa Ingra Soares no Instagram, nesta sexta-feira (9). No mês passado, a companheira do pernambucano havia arquivado todas as fotos dos dois no Instagram.

No feed, em uma foto do casal, Ingra Soares escreveu: "Meu José", com um emoji de coração. Nos stories, ela publicou uma segunda imagem dos dois, com "Meu Amor".

Nos comentários, seguidores comemoram a aparição deles juntos. "Sabia que voltava", escreveu uma fã. A foto de Zé Vaqueiro e Ingra Soares foi publicada com a música "Coladin" de plano de fundo da postagem.

Casamento de três anos

Legenda: Casamento de Zé Vaqueiro e Ingra Soares aconteceu em Fortaleza Foto: Divulgação

A cerimônia de casamento de Ingra Soares e Zé Vaqueiro ocorreu em Fortaleza, no dia 25 de outubro de 2021.

O casório aconteceu de forma privada para 200 pessoas. Zé Vaqueiro foi o responsável por organizar tudo em 15 dias.

Da união, nasceu Daniel Martim, de apenas um ano, apesar de Ingra já ser mãe de Nicolly antes de namorar o cantor.