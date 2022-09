'Grande injustiça', diz Leandro Lehart após acusações de estupro

Após condenação por estupro, Leandro Lehart, 50 anos, relatou estar sendo "vítima de uma grande injustiça". A equipe de defesa técnica do cantor do grupo de pagode Art Popular informou, nesta sexta-feira (16), que está confiante com a absolvição do artista.

Em nota publicada nas redes sociais de Lehart, foi detalhado que o caso corre em segredo de justiça e ainda não há decisão final. Devido a isso, não podem inserir maiores condições quanto aos fatos.

"De toda sorte, Leandro e seus advogados seguem confiantes no Poder Judiciário e que a verdade prevalecerá, com sua consequente absolvição", concluiram.

Já Leandro Lehart, por sua vez, disse que a verdade iria prevalecer "em breve".

Leandro Lehart Cantor "São 40 anos de carreira e 50 anos de vida acreditando na justiça, e mesmo que ela tarde, ela não falha. E a maldade não prevalecerá nunca".

Condenado por estupro

Leandro Lehart foi condenado pela Justiça de São Paulo a quase 10 anos de prisão por estuprar e manter uma mulher em cárcere privado. O caso foi confirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nesta sexta.

“O réu Paulo Leandro Fernandes Soares foi condenado pelos crimes de estupro e cárcere privado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O réu poderá recorrer da sentença em liberdade. O processo tramita em segredo de justiça”, diz trecho da decisão, proferida no último dia 9 de setembro e divulgada pelo TJSP.

A denúncia foi feita por uma mulher com quem o artista se relacionou, de acordo com o programa Balanço Geral, da Record TV. Além do abuso sexual, ele teria mantido a vítima trancada em um banheiro.

Responderá o processo em liberdade

Já o cantor disse em depoimento ter conhecido a mulher através das redes sociais e alega que as relações sexuais foram consentidas. Ele afirmou ter encerrado o relacionamento após descobrir que a mulher tomava medicamentos. Ele contou, ainda, que ela passou a tentar extorqui-lo após o rompimento.

Apesar da condenação, Leandro responderá o processo em liberdade e não deve ser preso até que o processo transite em julgado, ou seja, ele só será preso depois que seus advogados esgotarem todos os recursos de defesa possíveis.

“É uma condenação que veio do poder judiciário e nós tivemos acesso ao Tribunal de Justiça, pelo Diário Oficial dessa condenação dele. Apesar do processo estar correndo em segredo de Justiça. Saiu, e qualquer um pode ter acesso, a essa parte dispositiva que nós chamamos da sentença condenatória. Então, teve uma condenação, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra o Paulo (Leandro Lehart) de estupro e cárcere privado foram ouvidas testemunhas de acusação, de defesa”, comentou um especialista presente no “Balanço Geral”.