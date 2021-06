Funkeira cearense Lara Silva chama atenção de Neymar e repercute nas redes

A funkeira Lara Silva, de 19 anos, nascida em Fortaleza, é mais um exemplo de sucesso da música nas redes sociais. A foto mais recente da jovem, que publicou um registro loira no Instagram, inclusive, chamou a atenção na Internet e até mesmo do jogador Neymar Jr.

Celebridade na plataforma, onde já acumula mais de 12,5 milhões de seguidores, Lara Albuquerque Silva surpreendeu ao aparecer em clique sem o cabelo ruivo. Com a mudança, ainda ganhou comentários do craque do Paris Saint-Germain na publicação.

Legenda: Lara Silva é reconhecida pelos seguidores pelo cabelo ruivo Foto: reprodução/Instagram

"Aprendi a voar mesmo sem tirar os pés do chão. A Lara de hoje vai conquistar tudo o que a Larissa sempre sonhou", escreveu ela em uma das publicações mais recentes.

Porém, ainda que possua um público grande no Instagram, os questionamentos na Internet sobre quem é Lara e qual o trabalho da jovem já começaram a surgir. Por isso, reunimos as principais características da cearense. Confira:

Música e parcerias

Um dos novos nomes do Funk, Lara coleciona parceria com artistas como Pocah e MC Zaac. Além disso, a artista ainda produz conteúdos próprios para as redes sociais, como coreografias e dicas de maquiagem.

O lançamento mais recente de Lara, e que já ultrapassou a marca de um milhão de visualizações, é o clipe de 'Forma de Padrão'. Veja:

Entre tantos seguidores, ela também possui alguns famosos na lista dos 12 milhões. MC Mirella, Tati Zaqui e MC Rebecca, por exemplo, são exemplo de algumas cantoras que acompanham o trabalho de Lara.

Outras redes

Mesmo que o sucesso de Lara ainda seja maior no Instagram, a cantora também já expandiu o conteúdo para outras plataformas, como o Youtube, por exemplo.

Além das músicas no canal, ela também utiliza o formato de vídeo para produzir vlogs e contar mais sobre a intimidade do cotidiano.

Em um dos últimos vídeos, ela fez gravações na casa que mantém em São Paulo, cidade onde reside atualmente, mostrando detalhes da vida com a família no local.