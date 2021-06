Forró eletrônico encerra programação do ‘São João de Todos’

O forró eletrônico tomou conta do palco do São João de Todos neste domingo (27), em Aquiraz. Encerrando o evento virtual promovido pela plataforma Sua Música, se apresentaram nomes mais novos no forró, como Eric Land, Luan Estilizado, Lupe Lucena, Lucas Boquinha, Pedrinho Pegação e Wallas Arrais.

Com um repertório que mesclou canções juninas tradicionais e sucessos de outros artistas, Luan Estilizado, crescido em meio ao forró de Campina Grande, na Paraíba, celebrou poder voltar aos palcos mesmo ainda durante a Covid-19.

“É muito especial, pra gente, o mês de junho. E já tem dois anos que a gente não faz festas. Estamos fazendo de forma diferente, com todo mundo em casa, mas espero que ano que vem tudo isso volte e a gente possa aglomerar, fazer muito forró e cantar uns 90 dias de São João pra essa galera que tá morrendo de saudade”, compartilhou o cantor, que, aos risos, admitiu estar com saudade “até da pancada do [instrumento musical ‘batendo’] no camarim”.

Quem também assumiu estar com saudade “do povo colado, dançando agarrado, aquele suor nas festas” foi o cearense Eric Land. “O São João era um dos momentos mais esperados do ano por conta das festas, das comidas típicas. Eu morei muito tempo no Interior, no Cariri, e lá era muito forte. A cidade parava pra aquilo, festejava. Estar aqui como atração, como se estivessem acontecendo os shows, era algo que eu não esperava, mas que Deus me proporcionou”.

No palco do festival, transmitido online, Land cantou sucessos como “Esqueceu Foi Porra”, em parceria com Tarcísio do Acordeon, “Beijo das Galáxias”, em parceria com Wesley Safadão, e “Cidade Inteira”.

Mais de 15 milhões de views

Segundo a diretora comercial da plataforma de streaming Sua Música, Marcela d’Arrochella, o São João de Todos deste ano teve mais de 15 milhões de visualizações no Youtube.

“Pra gente, foi uma grande realização. Ano passado, quando apareceu a pandemia, a gente foi surpreendido, assim como o mundo inteiro e, rapidamente, em um mês, montou um festival [virtual] com mais de 40 artistas. A ideia é que ano que vem se torne presencial [e anual], além de também ser transmitido digitalmente”, revelou a diretora, e acrescentando que a possibilidade é de o festival ser em Fortaleza.

Além de continuar reunindo atrações musicais tradicionais do forró, como, nesta edição, as bandas Limão com Mel, Cavalo de Pau, Styllus e Saia Rodada, e cantores como Solange Almeida e Eliane, o São João de Todos deve permanecer revelando novos nomes.

“A gente revela talentos pro Brasil inteiro. Ano passado, o Tarcísio [do Acordeon] fez uma apresentação no São João de Todos, foi a primeira apresentação dele oficial como cantor, e estourou. Depois de seis meses ele estava no top 1 do Brasil”, festeja Marcela.

São João de Todos

O São João de Todos se apresenta como o maior festival online de cultura nordestina do Brasil. Realizado pelo segundo ano consecutivo, o evento trouxe ao público, desde o início de junho, com programação que ia de quarta-feira a domingo, além de lives musicais, tutoriais de comidas típicas juninas e playlists temáticas.