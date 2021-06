Romantismo de Mara Pavanelly e Limão com Mel encanta o 'São João de Todos'

Os fãs de forró foram animados por grandes nomes do gênero nordestino, na penúltima noite do "São João de Todos" — promovido pela plataforma "Sua Música". Nesta sábado (26), a programação de shows virtuais contou com apresentações da banda Cavalo de Pau, Danieze Santiago, Limão com Mel e Mara Pavanelly.

"A live é uma maneira da gente se conectar com o público. O 'Sua Música' abriu mais essa oportunidade de cantar em mais uma edição do 'São João de Todos'. Esse ano foi corrido, pois acabei de ter um bebê", contou Danieze Santiago.

Legenda: Danieze Santiago levou o forró das periferias na programação do "São João de Todos" Foto: Lucas Facundo/Divulgação

A cantora Mara Pavanelly animou a noite com sucessos da carreira como "Mi Mi Mi" e "Um Dia". A forrozeira chamou atenção na transmissão junina pelo look, um vestido típico usado em quadrilhas de São João.

"Cantar em live é bem diferente. Ter o público perto faz a gente seguir ou não com alguma música no repertório. Isso faz muita falta. Mais cedo tive de passar todo o setlist com minha produção para deixar mais atualizado. É uma emoção diferente em cada apresentação virtual", destacou Mara Pavanelly.

Veja transmissão:



Veterana no forró eletrônico, Mara Pavanelly diz olhar com alegria pelos novos forrozeiros que surgiram nos últimos anos. "A gente é adepto a consumir todo ritmo e o que vier aparecer. Se for bom, algo que envolva e audível, vão consumir de boa. Tem modinhas e já outros que seguem ao som piseiro com letras que são as vivências das pessoas".

Adma Andrade e Diego Rafael levaram o romantismo da Limão com Mel ao palco do "São João de Todos". No repertório, hits como "Toma Conta de Mim" e "Sem Amor Não Dá".

Legenda: Adma Andrade e Diego Rafael cantaram hits dos anos 1990 da banda Limão com Mel Foto: Lucas Facundo/Divulgação



"O coração fica pequeno sem o público presente. Saudade das nossas viagens e de toda tradição que esse período traz nas festas presenciais. As lives diminuem essa distância dos fãs", pontuou Diego Rafael.



A última noite do "São João de Todos" acontece neste domingo (28). Na programação estão marcados apresentações de Eric Land, Lupe Lucena, Luan Estilizado, Lucas Boquinha, Pedrinho Pegação e Wallas Arrais.