Banda Styllus, Taty Girl e Eduarda Brasil animam noite do 'São João de Todos'

A oitava noite do "São João de Todos", promovido pela plataforma "Sua Música", foi marcada pela presença de grandes intérpretes e de uma banda com mais de 30 anos de história. Nesta sexta-feira (25), Eduarda Brasil e Taty Girl cantaram grandes versões na cadência do forró. A Banda Styllus animou a transmissão com hits dos anos 1990.

A forrozeira Taty Girl apresentou sucessos do "Baú da Taty", marcado por canções como "Falta Coragem" e "Louca".

"Já estou acostumada com a lives. O público sempre está comigo, claro é um pouco estranho. Para mim, seria muito melhor com eles presencialmente. As lives ajudam a levar a nossa música para lugares que nunca alcançamos", ressaltou Taty Girl.





Com 32 anos de carreira, o forrozeiro Joab Maia, acompanhando de Iara Maia, levou a história da banda Styllus ao palco da live do "São João de Todos".

"É tudo novo para nossa. Nós fomos enraizados criados no sertão de Limoeiro de Norte, no Ceará, marcado pro tradições como assar milho na fogueira. A gente se mantêm vivo na memória das pessoas pela internet", avaliou Joab Maia.



Legenda: Os irmãos Joab Maia e Iara Maia, atual formação da banda Styllus cantaram sucessos dos anos 1990 Foto: Lucas Facundo/Divulgação



Aos 19 anos, Eduarda Brasil representou a Paraíba no "São João de Todos". No repertório preparado para transmissão, um mix com composições de diferentes décadas. "Gosto de colocar o que gosto de ouvir. Tentamos resgatar o forró das antigas e da atualidade. O forró é uns dos ritmos de maior diversidade", pontuou a cantora.

Nesta sexta-feira, Eduarda Brasil lançou o álbum "Danado de Bom" na plataforma "Sua Música". No repertório, 14 faixas com regravações de grandes sucessos das bandas de forró.

VEJA PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA:

26/06

Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Danieze Santiago

Limão com Mel

27/06

Eric Land

Lupe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha

Pedrinho Pegação

Wallas Arrais