Filho do cantor Flávio José morre após sofrer acidente de carro e artista adia show em Fortaleza

O cantor Jonh Maike Azevedo Remígio, filho do sanfoneiro e compositor Flávio José, morreu após sofrer um acidente de carro em Monteiro (PB), na noite de quinta-feira (22). De nome artístico Maike José, ele tinha 40 anos. As informações são do g1.

Conforme registros da Polícia Militar, Maike José estava dirigindo um carro de luxo em alta velocidade, quando colidiu na traseira de um outro veículo.

Testemunhas declararam que o cantor passou por um quebra-molas sem reduzir a velocidade. No carro que foi atingido por Maike, ninguém ficou ferido.

O cantor chegou a ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Maternidade Santa Filomena. A equipe médica realizou o protocolo de reanimação, mas o cantor não reagiu e foi a óbito.

Em 2022, Mike José foi homenageado no Troféu Gonzagão. Recentemente, o músico estava realizando uma turnê pelo Nordeste durante a temporada de São João. Ele cursava bacharelado em direito e era pai de João Miguel, de 4 anos, e de Renally, que tem 16 anos

Flávio José tem show adiado em Fortaleza

O cantor Flávio José, conhecido nacionalmente pelo sucesso "Espumas Ao Vento", estava programado para realizar show na capital cearense neste sábado (24).

Por conta do falecimento do filho do artista, a organização do evento "Encontro das Sanfonas" adiou o show para outubro.

"Em solidariedade, carinho e respeito, devido o ocorrido no dia de ontem (22), o falecimento de Maike José, filho do querido sanfoneiro Flávio José, o evento 'Encontro das Sanfonas' em Fortaleza, marcado para acontecer no Iguatemi Hall neste sábado amanhã 24 de agosto, está adiado para o dia 12 de outubro de 2024", disse o comunicado da produtora do evento.