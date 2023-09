Filha de MC Katia emociona seguidores em carta aberta de despedida da mãe

Michele Marques, filha da funkeira MC Katia, publicou nessa quinta-feira (31) uma carta aberta de despedida para a mãe, falecida no dia 13 de agosto aos 47 anos. Ela desabafou sobre se sentir sozinha e emocionou seus seguidores e fãs de sua mãe.

"Hoje tô tão sozinha. Ta eu tenho as pessoas que me amam aqui me ajudando me levantando, mas você. Você era meu chão, meu porto seguro, meu socorro na terra. Obrigada por esses 33 anos ao seu lado", escreveu.

Leia a carta aberta:

Nas palavras de Michele, "perder sua mãe é algo tão inexplicável. Quando recebi a notícia parecia mentira. Talvez um sentimento de que aquilo não passava de uma pegadinha, mas instantaneamente parecia que um meteoro tinha acabado de cair em cima de mim. Só pensei em correr".

Morte de MC Katia

A MC referência no funk deu entrada no hospital em julho para a retirada de um mioma de 5 centímetros do útero. Ela teve complicações como trombose e chegou a amputar a perna cinco dias antes de morrer.

Inicialmente, ela teria de amputar mais da metade do pé, mas a situação piorou. Ela chegou a avisar da gravidade de seu quadro de saúde aos fãs.

"Sigo me recuperando da cirurgia do mioma, mas ainda tenho uma luta, pois ainda estou com problemas de circulação na perna. Infelizmente, vou perder metade do pé, que está necrosado", disse à época.