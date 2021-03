Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte apresenta shows virtuais gratuitos; veja programação

Pela primeira vez, o Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte, acontecerá de forma 100% virtual. Na 13ª edição, nos dias 29 e 30 de março, a partir das 19h, em transmissão online simultânea pelo YouTube, Instagram e Facebook, nomes como Oswaldinho do Acordeon, Mestrinho, Rodolfo Forte, Bia Socek, Paulo Ney, Redondo, Carol Benigno, Bella Raiane e Caetano Prado irão se apresentar virtualmente.

Nas últimas edições, o festival já recebeu sanfoneiros como Adelson Viana (CE), Targino Gondim (PE), Toninho Ferragutti (SP), Renato Borghetti (RS), Amazan (PB), Waldonys (CE), Chambinho do Acordeon (SP), Mahatma Costa (PE), a alemã Cathrin Pfeifer e o bandoneonista argentino Martín Mirol.

Em 2021, o festival é realizado com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos da Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020), da Secretaria Especial da Cultura, ligada Ministério do Turismo do Governo Federal.

Veja programação

Segunda-feira (29)

Atrações presenciais

Homenagem aos mestres da sanfona

Paulo Ney

Redondo

Cristalino Brandão

Carlito Bandeira

Nova geração:

Erivelton Mano e Paulo Henrique

Atrações regionais

Carol Benigno (RN)

Rodolfo Forte (CE)

Atração nacional

Bia Socek (PR)

Terça-feira (30)

Atrações presenciais



Irmãos Silva - Carlinhos e Chiquinho

Caetano do Prado e Luandrey Célio

Atração regional

BeIla Raiane (PB)



Atrações nacionais

Mestrinho (SE)

Oswaldinho do Acordeon (RJ)

Palestra

Mestre Irineu: afinação de sanfona

Onde assistir?

O Festival de Sanfoneiros de Limoeiro do Norte terá transmissão pelos canais oficiais do YouTube, Facebook e Instagram da entidade não governamental sem fins lucrativos, o Instituto Brasil Adentro