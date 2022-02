Ex-vocalista da banda Calcinha Preta tem equipamentos musicais furtados em Fortaleza

O ex-vocalista da banda Calcinha Preta, Raied Neto, teve equipamentos musicais furtados, na madrugada de domingo (20), do interior de um apartamento localizado no bairro de Fátima, em Fortaleza. A ação criminosa foi filmada pelas câmeras de monitoramento do local.

Segundo o cantor relatou nas redes sociais, os objetos estavam na residência do baixista do grupo em que ele atua, e foram retirados do endereço pelo suspeito sem o integrante perceber.

Raied Neto Cantor "Levaram a mochila com notebook, dois microfones que ainda estou pagando, tinha placa de áudio, meu HD com todos os projetos da gente, cabos."

Os equipamentos haviam sido usados pela banda musical para realização de dois shows em Fortaleza, durante o fim de semana. Após as apresentações, Raied Neto contou que pediu ao colega para levar os aparelhos para casa.

Ainda segundo o vocalista, os microfones furtados possuem as iniciais do próprio nome marcadas: "RN". "Se você encontrar eles para vender, por favor, denuncie", apelou.

"Nem consegui dormir direito ainda, porque é complicado. Você trabalha, trabalha, trabalha, para conquista um 'tiquinho' aqui, um 'tiquinho' ali. Você trabalha para conquistar um tiquinho aqui e ali, comprei notebook, fiz um projeto, comprei microfone, essas coisas que você sabe que a gente que é músico precisa ter", desabafou Raied Neto.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado, através de um Boletim de Ocorrência (BO) no 34º Distrito Policial, mas será transferido e investigado pelo 25º DP.

A corporação ainda declarou que já está em posse das imagens de câmeras de segurança que auxiliam os trabalhos policiais.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101-3529, que é o telefone da Delegacia do 25° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.