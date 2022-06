Ex-marido de Simaria se pronuncia sobre separação e diz que cantora distorceu informações

Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, se pronunciou — pela primeira vez — após o divórcio com a cantora. O empresário emitiu nota oficial, que foi lida no "Balanço Geral", da Record TV. Além se defender, o espanhol aponta que a sertaneja distorceu informações em entrevistas.

“Foi com absoluta consternação que o Sr. Vicente tomou conhecimento de que a Sra. Simaria Mendes teria divulgado, inclusive em uma entrevista exclusiva, fatos discutidos no bojo de um processo que tramita em segredo de Justiça”, iniciou a nota.

Comunicado de Vicente Escrig Ex-companheiro de Simaria Além de vilipendiar o sigilo que acoberta os referidos fatos, a Simaria afrontou o que é mais grave os supremos interesses dos filhos comuns, dando publicidade e exposição midiática à questão que deveria permanecer confinadas ao âmbito familiar

Por fim, o empresário declarou que não vai detalhar mais o caso. “Embora todas as informações não sejam condizentes com a realidade, foram elas, com efeito, distorcidas por Simaria a fim de arregimentar a opinião público a em benefício próprio, o senhor Vicente, por ter como único objetivo na contenda instaurada a proteção dos bem estar dos filhos, não irá se manifestar”, encerrou a nota.

A reportagem solicitou comunicado da assessoria das irmãs Simone e Simaria sobre assunto, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

