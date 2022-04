Ex-dupla de Renner diz que foi abandonado por cantor

O cantor sertanejo Rodinei da Fonseca Silva, conhecido como Rennan, contou que foi abandonado por Renner, da atual dupla com Rick, e que passa por dificuldades financeiras desde então. A informação foi dada em entrevista no programa Domingo Espetacular, exibido neste domingo (24).



A dupla Renner e Rennan chegou ao fim em maio de 2018, após cerca um ano de atividades na música.

Na época, Rennan havia comunicado o fim dos trabalhos nas redes sociais, e também revelou que a dupla Rick e Renner voltaria às atividades poucos meses depois.

Magoado com ex-parceiro

Em entrevista ao dominical, o cantor mineiro declarou guardar mágoas da época, e disse que tem dificuldades para marcar shows e ganhar dinheiro.

"Ele comunicou o fim da dupla por telefone. Vou falar a verdade, um cara que faz isso não é homem, não", ressaltou Rodinei.

Na época, a dupla Renner e Rennan chegou a lançar dois discos, e Rennan afirmou ser o autor da maioria das músicas. No entanto, conta que não ganha dinheiro com direitos autorais, justamente porque, segundo ele, os discos não tiveram boa divulgação e as músicas não são tocadas.



Até a publicação da matéria, o cantor Renner não se pronunciou sobre o assunto em redes sociais.