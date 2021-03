Eric Land lança feat em parceria com Tarcísio do Acordeon; assista clipe

Dois dos cearenses em evidência nos principais aplicativos de streaming acabam de unir vozes. Eric Land e Tarcísio do Acordeon gravaram a canção “Esqueceu Foi Porra". A letra é de autoria dos compositores Dyeguinho Silva, Pimenta Neto e Ariel Oliveira,

A música fala de uma mulher que nega os sentimentos, dizendo para todo mundo que não sente saudade e não gosta mais do cara, mas quando bebe liga feito louca para o amado.



Escute:



Um da capital e o outro do interior

Eric Land acumula mais de 870 mil inscritos e 200 milhões de visualizações em seu canal oficial do YouTube e mais de 4,5 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de música

A parceria de Eric Land, nascido em Fortaleza, com Tarcísio do Acordeon, natural de Campos Sales (CE), marca o encontro de diferentes públicos. Ambos ascenderam no cenário nacional após sucessos no forró, carregados pelo ritmo do piseiro — som derivado do forró.

Eric Bezerra Mota Rocha, de nome artístico Eric Land, é um dos representantes do forró que nasceu em Fortaleza. Antes da pandemia, o jovem era destaque em bares, casas noturnas e restaurantes da Capital cearense. Mesmo com pouco tempo de carreira solo, ele já foi convidado para participar do evento Garota White, além do evento WS On Board. Com a canção "Cidade Inteira", em parceria com Xand Avião, ele alcançou as primeiras colocações por vários meses de aplicativos como Deezer e Spotify.

De Campos Sales (CE), aos 27 anos, Tarcísio do Acordeon é um dos nomes que despontou no mercado musical em 2020. Com a letra "Nêga", composição sobre um relacionamento em crise, ele atraiu olhares e parcerias de Xand Avião e Wesley Safadão. De infância humilde, compartilhada com quatro irmãos, o instrumentista viveu parte da adolescência em Osasco (SP). Em busca de melhores condições financeiras, a família do sanfoneiro deixou à terra natal. .

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

Powered by RedCircle