Dia do fã: Simaria, Valesca Popuzada e Raí Saia Rodada contam histórias com admiradores

Boa parte dos famosos possuem fama e grandes fortunas graças aos fãs. Na música, no cinema e na TV, uma legião de seguidores comentam e consomem diferentes produtos gerados pela classe artística. Na cidade de São Paulo, o dia 17 de março foi decreto pela lei 13.868 como o "Dia do Fã". Anualmente, famosos comemoram a data nas redes sociais durante a semana toda com artes e publicações especiais.

Pedimos de nomes do forró, funk e sertanejo histórias vivienciadas com fãs. Confira os depoimentos de nomes da música:

Valesca Popuzada

Foto: Reprodução/Instagram

"Bruna é uma mulher trans que se inspirou e inspira em mim. Todas às vezes que eu lanço um clipe na outra semana ela tem a roupa igual a que usei no clipe. Se eu troco meu cabelo ela troca também. Acho isso muito legal, tenho uma admiração por ela muito grande pois ela me faz me sentir especial. Ter uma pessoa que quer ser igual a você é um privilégio. Eu amo meus fãs e essa é uma das histórias, da minha cover, que acho incrível".

Simaria, dupla de Simone

Foto: Reprodução/Instagram



"Miglo, já aconteceram tantas coisas. Olha, no Ceará uma fã se escondeu debaixo do banco na van. O próprio motorista que deixou ela entrar, acredita? (risos). A real é que já tiveram tantas situações inusitadas que jamais esqueceremos. Também tantos gestos de carinho que recebemos dos fãs. Eles impulsionam demais o trabalho do artista".

Luan Estilizado

Foto: Reprodução/Instagram

"Tive um show em Alagoas, com muita chuva. Em seguida fui para o aeroporto porque tinha gravação no Projac, no Rio de Janeiro. Quando cheguei no aeroporto me deparei com quatro fãs, todos sujos de lama (mesma roupa do show), falando que compraram passagem para ir comigo para a gravação. Falei que não podia, que eles não conseguiriam entrar na gravação sem alinhar antes. Acabou que eles embarcaram, compraram roupas no RJ e não conseguiram entrar no programa porque não foi avisado antes. Isso me marcou muito porque a gente entende que fã faz coisas que nem a gente espera".

Sertanejos Lucca e Mateus

Foto: Reprodução/Instagram



"Tivemos uma situação que dois fãs descobriram o local onde morávamos e levaram caixa de som. Ficaram a noite cantando e nos chamando, mas não estávamos em casa. Depois a gente ficou sabendo dessa história. Os vizinhos falaram do carro de loucuras de amor e as fãs com balão e presentes. Depois a gente encontrou os fãs e foi muito bom! Já fomos presenteados também pelo fã clube que fez uma carta metro, contando toda nossa história até chegar no dia da gravação do DVD. Toda feita a mão".

Raí Saia Rodada

Foto: Reprodução/Instagram

"Já teve fã, em Goiânia, que entrou no quarto e eu nem tinha percebido. Ele pediu desculpa, falou que não mexeu em nada, mas queria entrar e só assim achou que daria certo. Tem também o fã, Mateus, que fez uma tatuagem com nome de Raizeiro, com ferro quente no braço. Até hoje a gente conversa. São muitas histórias. Até de fã que jogou sutiã no palco (risos). No dia de hoje digo que estou com muita saudade de receber o carinho dos meus fãs, que cantam e me impulsionam a trabalhar cada vez mais!".

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

Powered by RedCircle