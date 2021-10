Dennis comemora lançamento de música com festa em motel; veja fotos

Com duas semanas de lançamento, a canção “Modo Avião”, do produtor musical Dennis, entrou no Top 200 do Spotify e soma mais de dois milhões de views no YouTube. Para comemorar os números, o DJ realizou uma festa exclusiva em um motel de luxo em São Paulo.

A festa aconteceu em um motel porque o local faz parte da narrativa da música.

Entre os convidados estavam Laís Bianchessi, João Guilherme, Luccas Abreu, Maria Clara Garcia, Gizelly Bicalho, Raissa Barbosa, Lucas Viana e Sarah Andrade.

Assista ao clipe:

A canção "Modo Avião", feat com Luiza e Maurílio, faz parte do DVD “O Impossível”, gravado em julho em Goiânia. A produção começou a ser divulgada no mês de agosto e já se tornou sucesso nas plataformas digitais.

Veja fotos da festa:

Legenda: Dennis ao lado de Raissa Barbosa, Lucas Viana e Sarah Andrade Foto: Divulgação

Legenda: Dennis ao lado de João Guilherme Foto: Divulgação

Legenda: Festa contou com sucessos da carreira de Dennis Foto: Divulgação

Lançamentos de Dennis

Até 2022, Dennis se prepara para lançar musicas com Os Barões da Pisadinha, Matheus e Kauan, Raí Saia Rodada, Xand Avião, Israel e Rodolffo, Felipe Araújo, Naiara Azevedo, Tierry, Japinha Conde, Luan Santana, Maiara e Maraisa, Zé Felipe e Chitãozinho e Xororó, além dos artistas do piseiro.