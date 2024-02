Claudia Leitte é criticada por mudar letra de música para não citar Iemanjá

Cláudia Leitte tem sido criticada nas redes sociais por ter modificado a letra da música “Caranguejo”, um dos seus hits de carreira, durante a gravação de um DVD em Recife, em 2014.

No show, a cantora substituiu o trecho que fala de Iemanjá, orixá das religiões de matriz africana, por: “Só louvo meu rei Yeshua”.

Na versão original da música, composta em parceria com a banda Babado Novo, antigo grupo de Cláudia Leitte, é dito: “Maré tá cheia/Espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá”.

No entanto, a artista, que se declara cristã neopentecostal, alterou o verso para referenciar a própria religião. Isso porque “Yeshua” é o nome de Jesus em hebraico.

Repercussão nas redes sociais

Nos comentários da postagem do vídeo no perfil “Africanize”, no X, antigo Twitter, internautas criticaram a postura da cantora. "Mas o dinheiro do Axé ela não abre mão de nenhum centavo. Demonizar as coisas ‘do mundo’ ok, mas abrir mão do conforto que esse mundo proporciona, jamais", disparou um. "Hipocrisia que chama", disse outro.

No entanto, houve, também, quem a defendeu. Um usuário do X escreveu: "Se ela não fala, é ruim. Se ela fala, é apropriação cultural". Outro, afirmou: "Quando falamos em respeitar a diversidade, temos que respeitar até mesmo aquilo que não nos representa. Ela é baiana, cantora, artista e cristã. Ela tem o direito de cantar o ritmo que a representa e tem o direito de professar a fé em que crê. Não há desrespeito, há diversidade".