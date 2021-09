Chico Buarque e Caroline Proner se casam no Rio de Janeiro

O compositor Chico Buarque de Holanda, de 77 anos, casou-se com a advogada e professora universitária Carol Proner, de 47 anos. A cerimônia ocorreu neste sábado (18), em um cartório de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

No fim de agosto último, o nome do casal já havia aparecido no Diário Oficial da Justiça do Rio.

O namoro entre o músico e a docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) começou durante os encontros realizados para a definição da candidatura do ex-presidente Lula, nas eleições de 2018.

Chico já foi casado com a atriz Marieta Severo, de 74 anos, com quem teve três filhos, Helena, Sílvia e Luísa. Os dois ficaram juntos por 33 anos e se separaram em 1999.

Antes de Carolina, o artista namorou a cantora Thais Gulin, de 41 anos, por cinco anos.

Já Proner é mãe de Francisco, de 21 anos, e Bárbara, de 20 anos, de relacionamentos anteriores. No ano passado, ela se tornou avó pela primeira vez.