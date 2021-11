Cantores Maiara e Fernando Zor reatam relacionamento e são vistos aos beijos em São Paulo

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, reatou o relacionamento com o também sertanejo Fernando Zor. O casal foi flagrado junto em um casamento de um amigo em comum na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, chegando a trocar beijos no evento. As informações são da revista Contigo!.

Com relacionamento iniciado em 2019, os artistas colecionam diversas idas e vindas. Ambos chegaram a anunciar noivado no começo deste ano, mas se separaram mais uma vez em setembro.

Em outubro, os cantores apareceram juntos pela primeira vez após o término e chegaram a ensaiar uma reconciliação ao vivo. O ocorrido se deu durante apresentação ao lado de Maraísa e da dupla Sorocaba.

Na ocasião, Maraísa teve de afastar a irmã do ex-noivo enquanto os dois interpretavam um dueto romântico, levando Maiara ao outro lado do palco. A atitude da cantora foi recebida com grande estranheza pelos fãs.

No começo deste mês, Zor expôs alguns detalhes da vida amorosa a seguidores na web. Ele afirmou que o coração dele estava "sempre muito aquecido" em resposta à pergunta de um fã. Ao ser questionado se estava namorando, o artista foi categórico: "Não mais", disparou.