Cantora Gloria Estefan revela ter sofrido abuso sexual aos 9 anos

A estrela do pop e ganhadora do Grammy, Gloria Estefan, revelou, nesta quinta-feira (1), que foi abusada sexualmente por um familiar quando tinha nove anos de idade.

A cantora cubano-americana compartilhou seu trauma de infância em um episódio de sua série do Facebook Watch "Red Table Talk: The Estefans". No vídeo, Gloria, agora com 64 anos, afirma que "93% das crianças abusadas conhecem e confiam em seus agressores. E eu sei disso, porque fui uma delas".

O abuso foi cometido por um parente distante "em uma posição de poder", enquanto Estefan frequentava uma escola de música. O agressor explorou a confiança de sua mãe para se aproveitar de Gloria, conta ela.