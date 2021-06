Cantor Luizmar Damasceno, ex-dupla de Cristiano Araújo, desaparece em Goiânia

Ex-dupla de Cristiano Araújo, o cantor Luizmar de Oliveira Damasceno, 45, desapareceu em Goiânia na última sexta-feira (11). A família relata que ele saiu de casa em sua moto, sem levar o celular, após se preparar para um show que faria no sábado (12), e desde então, não voltou mais.

De acordo com comunicado do desaparecimento publicado neste domingo (13) pelos parentes de Luizmar nas redes sociais, ele foi visto pela última vez saindo do Residencial Serra Azul, na capital goiana. Ele mora com os pais e a tia no local.

"Na sexta-feira, eu saí para a costureira e deixei ele aqui, e na hora que eu cheguei ele não estava. Inclusive, eu deitei era quase meia-noite o esperando. Quem é mãe sabe. E ele não apareceu. Aí eu deitei e quando foi de manhã eu levantei e ele não estava aqui na cama dele e eu falei ‘meu Deus, cadê meu filho?", relatou Maria de Oliveira Damasceno, mãe do cantor, ao portal G1 GO.

Legenda: Cantor foi visto pela última vez saindo de casa em sua moto Foto: Reprodução/Instagram

Música faria show no dia seguinte

De acordo com os familiares de Luizmar, ele havia trocado as cordas de seu violão na sexta-feira (11), em preparação para apresentação musical no dia seguinte. A preocupação com o sumiço do cantor aumentou quando ele não apareceu no show, que começaria às 20h de sábado (12) em um restaurante de Goiânia.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado na Polícia Civil de Goiás ainda no sábado. "No dia, antes do almoço ele tinha saído para comprar cordas para o violão e voltou para casa. Colocou as cordas, ensaiou e depois ele saiu, de moto, sem avisar para onde ia e deixou o celular", disse ao G1 a ex-esposa de Luizmar, Dayenn Bennett.