Cantor de funk MC Boladin 211 é preso por suspeita de tentar matar a namorada

O cantor de funk MC Boladin 211, nome artístico de Bernardo Soares da Rosa, de 20 anos, foi preso em flagrante, na quarta-feira (25), em Porto Alegre. Ele é suspeito de desferir socos, chutes e coronhadas na namorada, uma adolescente de 16 anos.

O artista e a namorada tiveram um desentendimento por ciúmes, quando teriam acontecido as agressões. Conforme a polícia, Bernardo teria dito que iria matar a adolescente, e foi ao quarto buscar a arma.

Para se proteger, a jovem teria pegado uma faca de cozinha e ferido o namorado em uma das pernas. Ela conseguiu deixar o apartamento e fugir do local. Na sequência, a jovem pediu ajuda ao porteiro do prédio, que acionou a Brigada Militar.

Bernardo foi autuado por tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo e dano, por ter quebrado o celular da namorada, diz a polícia.

Carreira

Com mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, Boladin 211 é um dos nomes do trap do Rio Grande do Sul.

O numeral do nome artístico faz referência ao bairro Restinga Velha, na Zona Sul da capital gaúcha.

Na internet, ele tem registros com MC Poze e Oruam, e gravou um videoclipe com MC Ryan que já soma quase 90 milhões de visualizações.