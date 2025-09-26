Cantor da dupla Bill e Billy morre em rodovia de São Paulo

O cantor sertanejo Américo D’tulio Oliveira de Carvalho, conhecido artisticamente como Bill, de 42 anos, morreu em uma ocorrência de carro, na noite dessa quinta-feira (25), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto (SP). Ele fazia parte da dupla Bill e Billy, que ganhou notoriedade no fim da década de 1990 pela mistura irreverente de estilos. As informações são do G1 e do Metrópoles.

Segundo o boletim de ocorrência, Bill dirigia sozinho quando perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central, invadiu a contramão e bateu de frente contra outro carro. Com o impacto, o cantor foi arremessado do automóvel e morreu no local.

No outro veículo estava uma mulher de 41 anos, que foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital de São José do Rio Preto. Ela passou por teste de bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Os dois carros ficaram totalmente destruídos após a colisão. A rodovia chegou a ser interditada, mas foi liberada após a remoção dos veículos. A ocorrência foi registrada como homicídio na direção de veículo automotor.

Quem era o cantor Bill?

Natural do interior paulista, Bill iniciou carreira musical com o parceiro Billy no final dos anos 1990. A dupla se destacou por unir a música sertaneja a elementos de rock e techno, conquistando um público fiel e participando de programas de televisão.