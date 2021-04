Calcinha Preta demite 18 funcionários por conta da pandemia do coronavírus

Uma das bandas mais conhecidas do forró eletrônico, o grupo Calcinha Preta, foi afetado pelos efeitos da pandemia do coronavírus. Conforme o empresário Diassis Marques, a direção necessitou dispensar 18 funcionários neste ano.

A banda Calcinha Preta foi criada em 1995. O grupo conta com sede em Aracaju (SE). Atualmente, tem como vocalistas Daniel Diau, Silvânia Aquino, Paulinha Abelha e Bell Oliver.

Sem eventos com público presencial desde março de 2020, por conta dos decretos contra aglomerações, a banda realizou lives pontuais como a "CP 25 anos - Live show" e "Calcinha Prime". Em fevereiro deste ano, o grupo transmitiu o show virtual "Luau da Calcinha".

Aniversário de 25 anos

Em fevereiro de 2020, o grupo de forró gravou DVD comemorativo de 25 anos de existência. Gusttavo Lima, Wallas Arrais, Wesley Safadão, MC JottaPê, Márcia Fellipe e a dupla Edu e Maraial participaram da produção audiovisual.

O DVD contou com regravações de sucessos da carreira do grupo de forró, além de feats. Uma surpresa para os fãs foi o novo estilo de cabelo do cantor Bell Oliver. Depois de 20 anos com o cabelo cumprido, as madeixas longas foram substituídas por um corte curto. O público LGBT do grupo também foi homenageado no show.