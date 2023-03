Binha Cardoso sofre acidente de carro e é hospitalizado

O forrozeiro Binha Cardoso, ex-integrante do Forró do Muído, sofreu um acidente de carro em Itapebussu, distrito de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta sexta-feira (3). O artista fraturou a clavícula em quatro pontos e está internado no Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza.

Legenda: Cantor Binha Cardoso fraturou a clavícula em 4 cantos Foto: Arquivo pessoal

Segundo a filha de Binha, Thais Cardoso, o cantor viaja a Itapebussu, onde nasceu, com frequência. "Toda semana ele vai para lá, porque a igreja dele é lá. Hoje não tinha show e ele foi assistir ao culto", disse.

Ele estava estacionando o carro próximo à casa da família, quando um caminhão colidiu com o veículo, ainda segundo Thais.

"Na hora que ele ia estacionando o carro, entrando para a garagem da casa, o caminhão pegou ele, aí saiu arrastando [o carro] e jogou no matagal", descreveu a filha.

O artista desmaiou no momento da colisão. Ele está hospitalizado e irá passar por cirurgia. "Agora está consciente, mas não lembra de nada. Tá com confusão mental, não sabe de nada", afirmou Thais.