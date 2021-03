Banda Fulô de Mandacaru completa 20 anos e celebra data com repertório inédito

Com origem em Caruaru (PE), a Banda Fulô de Mandacaru celebra duas décadas de existência com novos projetos em 2021. Pingo Barros, Armandinho do Acordeon e Tiago Muriê lançaram, em todas as plataformas digitais, o álbum "Arraiá Fulô de Mandacaru". A nova produção musical traz nove canções autorais, sendo seis faixas inéditas.

“A gente traz a nossa alegria junto ao aspecto cultural que é essencial na nossa arte. Os valores e os costumes do Nordeste e do seu povo estão em todos os nossos trabalhos e nesse último mais ainda, pois é um produto que valoriza os festejos juninos, que representam uma manifestação tão identificada com a nossa gente”, declara Armandinho do Acordeon.

Escute na íntegra:



O cantor, instrumentista e compositor Pingo Barros explica que seis novas músicas do álbum buscam fazem um link com o “novo normal” vivido no período da pandemia do coronavírus. “Entre as inéditas temos a canção ‘Vamos festejar’. Ela retrata os elementos do São João como a fogueira, as comidas típicas e a família toda junta. Inserimos o refrão ‘Neste São João só quero ficar com você’, que faz uma alusão ao isolamento social”, explica.

A composição "No Terreiro de Casa" fala sobre o verdadeiro São João, aquele comemorado na roça, mas possui também em sua letra um toque de romantismo. Já a música “Brilho do teu olhar” conta a história de um homem que não se imagina sem o seu grande amor. Em ritmo de arrasta-pé, a canção ressalta todas as qualidades da mulher amada.

De festas em casas de amigos para shows no exterior

Com formação em 2001, o início da banda foi em festas nas casas de amigos e no São João da cidade. A estreia no palco principal de Caruaru se deu três anos depois. Já a primeira turnê internacional ocorreu em 2005, com apresentações na França. Tempos depois, o grupo conquistou a Europa com shows na Suíça, Bélgica, Portugal e Alemanha.

O momento mais importante do grupo aconteceu em 2016 com a vitória no reality show Superstar, da TV Globo. Pelo mérito da primeira colocação na votação do público, a Fulô de Mandacaru assinou contrato com a gravadora Som Livre lançou diversos produtos com a empresa.





“Um grande diferencial da Banda Fulô de Mandacaru são as parcerias e projetos desenvolvidos ao longo dos anos. Quanto às parcerias, desenvolvem um trabalho educativo e cultural em escolas, hospitais, presídios, dentre outros locais, com o objetivo de conscientização e socialização da cultura popular para pessoas que não conseguem ter acesso ao nosso bem cultural”, conta Armandinho.



