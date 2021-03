Banda 'A Loba' anuncia pausa no mercado por conta da pandemia; assista

Romim Mata, dono da banda 'A Loba', e o cantor Luan Andrade anunciaram a parada do grupo de forró na sexta-feira (12). A ausência de shows causada pela pandemia do coronavírus foi um dos motivos que levou a pausa. Em vídeo publicado no Instagram, o vocalista também falou sobre o desligamento para cuidar do filho.

"Nós todos estamos vivendo um novo momento, devido à pandemia, a dificuldade, o contato da gente compondo e produzindo e os fãs cobrando muito: 'cadê as músicas?'. Então, resolvemos anunciar a pausa da banda", declarou Romim Mata em vídeo.

A banda é conhecida pelo forró romântico. Nos últimos anos, o grupo fez diversos shows na Capital cearense e no Interior do Ceará. As músicas na voz de Luan Andrade são fortes em regiões periféricas. Uma das marcas nas composições é o uivado de um lobo.



Assista:





Ainda na publicação, o empresário falou que não colocará nenhuma uma nova voz masculina e também não tem nenhuma cantora em vista. "A gente fez história juntos. Temos certeza que o que 'A Loba' fez ninguém vai apagar".

O cantor Luan Andrade ficou emocionado em vídeo. Com a pausa, ele dedica o tempo a esposa e a filha de um mês. "Só agradecer e gratidão aos fãs por tudo o que fizeram pela gente. Muito obrigado de coração. Agradeço Romim por conceder a honra de ter conhecido ele mais a fundo e ter criado essa relação de pai para filho. Encerramos esse ciclo de uma forma super amigável".

Nos comentários da postagem, nomes como Aldair Playboy, Junior Vianna, Igor Guerra, além dos fãs, deixaram mensagem de esperança.

Ao Diário do Nordeste, o cantor Romim Mata revelou que seguirá a carreira musical como solista. "Continuo lançando música, compondo e produzindo. Farei isso até o dia que for conveniente. Continuarei com a minha carreira".