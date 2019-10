Enem 2019: quase metade dos participantes vai fazer a prova pela primeira vez

Dos 5,1 milhões de participantes inscritos no Enem 2019, 2,4 milhões vão fazer a prova pela primeira vez, o que representa 47% dos inscritos, conforme apurou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número mostra uma tendência que passou a ser registrada a partir de 2018, quando 33% dos participantes nunca havia participado do Enem.

Para o Inep, responsável pela aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os fatos que podem explicar o aumento de participantes estão as mudanças implementadas em 2017 para concessão de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

O Enem, neste ano, será realizado nos próximos dois domingos, 3 e 10 de novembro. Para que não ocorram imprevistos, o Inep recomenda que os participantes levem o Cartão de Confirmação da Inscrição nos dois dias de aplicação do exame e alerta para que não deixem para acessar o cartão na véspera da prova.

Confira a evolução de inscritos pela primeira vez no Enem:



*Com informações do Inep

Fonte: Brenda Chérolet – Agência Educa Mais Brasil