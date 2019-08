Encontrado corpo de cabo cearense da Marinha que desapareceu após entrar no mar no Rio

Buscas por cabo da Marinha são realizadas no mar de Arraial do Cabo, no RJ Reprodução

Foi encontrado no fim da manhã desta quinta-feira (15) o corpo do cabo cearense da Marinha André Filipe Victor Figueiredo, que havia desaparecido no domingo (11), no Lago do Amor, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio, uma guarnição foi acionada após receber a informação de que um corpo foi localizado por volta de 11 horas da manhã em uma localidade chamada Saco do Cherne, em Arraial do Cabo, a cerca de 5 km do local onde o militar desapareceu.

O corpo foi levado para o IML do município de Macaé para ser feito reconhecimento pela família.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Charles Fernandes, que é amigo da família, disse que Filipe Victor conhecia a área do Lago do Amor, onde sempre costumava ir. "No domingo pela manhã, o Fillipe entrou em contato com a família dizendo que iria para o local para admirar a paisagem. E que estava feliz porque na semana do dia dos pais estava programada uma viagem para encontrar a família em Fortaleza", disse.

Buscas

As buscas duraram cinco dias e começaram desde que os bombeiros foram acionados na tarde de domingo (11) depois que uma pessoa avistou o homem acenando pedindo por socorro.

Foram usados botes, motos aquáticas, drone, uma aeronave e um barco da Marinha para tentar encontrar o corpo. Amigos do militar também participaram das buscas percorrendo a trilha por onde o militar passou.

Uma mochila com os pertences de Filipe foi encontrada no mar e encaminhada à 132ª DP. Segundo a tia do militar, Elzimar Moura, um tênis foi encontrado na segunda-feira (12) na região do Lago do Amor.

Na terça-feira (13), ainda na mesma região, foi encontrada uma câmera. As imagens mostram que, após ser atingido, o equipamento cai na água e o vídeo fica escuro por alguns segundos. Em seguida, a imagem clareia e é possível ver o fundo do mar.

Ainda de acordo com o amigo da família, o corpo será trazido para Fortaleza, onde será sepultado, mas ainda não há informações sobre a data da chegada na capital cearense.