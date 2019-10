Ceará e Fortaleza não podem depender só de fracasso dos outros

Com situações próximas à zona de rebaixamento, Ceará e Fortaleza nos levam a uma frase do romancista, dramaturgo e ensaísta americano Gore Vidal: “Não é suficiente ser bem sucedido; os outros precisam fracassar”.

Os “outros” que precisam fracassar, julgando-se que Avaí e Chapecoense estão fora da chegada, são Cruzeiro, CSA e, vamos lá, Botafogo e Fluminense.

A má atuação do Fortaleza, diante do Vasco, revela fragilidades do tricolor, quando se trata de remover do seu caminho adversários um pouco mais qualificados.

O Vasco da Gama de hoje não é de provocar arrepios em quem o enfrenta. No entanto, o tricolor se colocou na defensiva, sonhando com contra-golpes que nunca vieram.

O pior foi não ter encontrado outra alternativa de jogo, no sentido de elaborar jogadas à base da troca de passes na zona de imaginação.

Rogério Ceni sempre clamou por uma meia de ligação, mas dá a entender que não faz questão desse tipo de jogador.

Mariano Vasquez e Vargas servem para quê? Amarrado a um projeto de contra-golpes, o tricolor morreu abraçado ao “vasto” repertório de uma jogada só.

Já o Ceará é um caso mais complicado porque não diz respeito apenas ao ato de jogar futebol.

O longo tempo longe das vitórias causou danos quase irreversíveis à saúde do alvinegro de Porangabuçu.

O problema identificado, à principio, como ansiedade, é na verdade um desespero a ganhar proporções de pânico.

Na vitória por 1 X 0, contra o Avaí, o jogo foi carregado para categoria de drama, tal a narrativa de erros de passe, jogadas mal aproveitadas, chances perdidas e a ira de uma torcida em cima de uma substituição.

Afinal, essa coisa fantástica chamada futebol é baile, combate, dança, poesia e...drama.

E para completar, o improvável: gol de Bergson, o jogador que a torcida não queria, aos 44 minutos do segundo tempo, fechando as cortinas de um espetáculo grávido de aflições.

E aí? Essa vitória foi um sinal de cura, ou apenas um analgésico para as dores alvinegras?

O certo, porém, reside no fato de ser mais importante rolar as pedras do caminho do que apostar no fracasso dos outros.