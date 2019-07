Pressupostos & Motivação

A formulação de iniciativas de caráter gerencial, dependendo do seu conteúdo no ambiente interno e da sua repercussão no mercado, deve ser constituída, preferencialmente, segundo os pressupostos inerentes à estratégia de atuação da organização. Necessariamente, devem estar inseridos nos valores essenciais que dão o norte da sua atuação - segundo os objetivos estratégicos e como tal internalizados no campo das relações interpessoais. A presente fundamentação tem por base os elementos motivacionais inerentes ao alcance dos objetivos propostos, explicitando o que, quando, como e onde aplicá-los, particularmente, no dia a dia do relacionamento interpessoal. O ambiente organizacional se manifesta na predisposição que alimenta a motivação no sentido do alcance das metas, até então pactuadas. De outra parte, define com clareza a influencia que se manifesta no grau de motivação dos colaboradores, que passam a internalizar o sentimento do dever cumprido, como parte inerente da sua motivação no trabalho. Nesta perspectiva, não se deve relegar este sentimento, que passa a incorporar o elenco das motivações que alimentam a sensação de pertencimento dos colaboradores - em relação ao conjunto da obra e como tal exercem influência positiva na sua atuação. O grau de motivação a que me refiro tem o poder de contaminar, positivamente, as relações interpessoais favorecendo o alcance desejado - que passa a ser de todos, enquanto premissa que estimula o engajamento dos colaboradores na concretização das metas pactuadas - nos níveis quantitativos e na qualidade requerida. A prática gerencial se revela como estímulo ao engajamento de todos em favor do alcance desejado, na quantidade e qualidade de produtos ou serviços disponibilizados ao mercado. Este sentimento deve, necessariamente, favorecer o desempenho organizacional, assim como a motivação, em favor do aumento da produtividade - que passa a ser é o desejo coletivo.