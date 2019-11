Fazendo as contas#9: Ceará e Fortaleza têm chance de ouro para se afastar da 'confusão' do Z-4

Finalizada a 30ª rodada da Série A do Brasileiro. Faltam apenas 8 jogos (24 pontos disponíveis) para o fim da competição. O Fortaleza está a 9 pontos do número seguro de 45 pontos para se salvar, enquanto o Ceará está a 12 pontos do mesmo objetivo.

OBSERVAÇÃO: A pontução para escapar do rebaixamento pode ser maior sim. Mas levamos em consideração a média histórica. Em apenas UMA VEZ um time foi rebaixado com 45 pontos em 13 anos de Série A. Já a faixa de 42 a 44 pontos não impediu rebaixamento em NOVE OPORTUNIDADES.

Temos uma 31ª rodada difícil, embora cheia de oportunidades. Todos os times que brigam contra o rebaixamento têm confrontos complicados. (Corinthians X Fortaleza, Atlético/MG X Goiás, Bahia X Chapecoense, Athletico X Cruzeiro, Grêmio X CSA, Ceará X Internacional, São Paulo X Fluminense, Botafogo X Flamengo).

Em fase positiva na Série A, com duas vitórias nos últimos quatro jogos, o Ceará pode voltar para a briga que sempre desejou: a da Sul-Americana. Contando com alguma sorte, poderá entrar na zona da competição continental, na 13ª posição, caso vença o Internacional. Aliás, o jogo é chave, pois acontece dentro dos dominínios alvinegros. Faltando 8 jogos, o Vovô só terá essa e mais 3 oportunidades para vencer em casa. Se fizer o "dever" daqui para frente, estará na 1ª divisão em 2020. Se não vencer, terá que buscar pontos fora (incluindo o clássico-rei, Chapecoense, Flamengo e Botafogo).

Já o Tricolor também pode ficar ainda mais fora da confusão e pode abrir até 8 pontos da zona no melhor dos cenários. O jogo é muito difícil contra o Corinthians, mas o momento é muito mais positivo para o time cearense. Em crise total, o Timão não tem mais o treinador Carille e vive rota de queda. O empate também é um resultado bem-vindo para o Leão, tendo em vista a dificuldade que os rivais terão pela frente nesta rodada.

Confira as projeções traçadas para as equipes

Entendendo o infográfico:

Os números acima mostram três cenários: primeiro, o real, com os dados atualizados de pontuações. Segundo, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 49 pontos (o que confortavelmente classificaria para Sul-Americana). Terceiro, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 45 pontos (o que historicamente é o necessário para escapar do rebaixamento).

Há, obviamente, opinião nas projeções, feitas com base no grau de dificuldade dos jogos, no local onde serão disputados e no desempenho das equipes no 1º turno. Se você quiser saber se projetamos vitória, empate ou derrotas nas rodadas, basta verificar a pontuação da rodada. Se o número permaneceu o mesmo da rodada anterior, a projeção é de derrota. Se somou 3 pontos, vitória. Um ponto, empate.