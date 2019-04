Finanças solidárias

Tema que tem despertado o interesse de estudiosos das questões sociais do nosso País e alhures aponta na direção de um caminho que vale a pena investir. Experiência que o Brasil tem se destacado, mercê das características pioneiras das suas iniciativas, cujo investimento tem sido financiado através do aporte de poupanças privadas, assim como de iniciativa governamental. Refiro-me à realidade social e principais características dos empreendimentos financiados através da adesão espontânea dos seus participantes, localizado nas áreas periféricas das cidades - particularmente, nos grandes centros urbanos. Essa modalidade, que se constitui na captação de economia oriunda das famílias de baixa renda que habitam as áreas urbanas e rurais no Brasil, que se dispõe a concretização de outras modalidades de crédito destinadas a atender às necessidades cotidianas dos seus integrantes, de natureza informal. Os círculos sociais sobre os quais esses arranjos informais se realizam são restritos a áreas delimitadas envolvendo relações onde o interconhecimento e a partilha de um contingente relativamente comum permite a expectativa verossímil de obtenção dos recursos do seu pagamento. Neste horizonte, a vida financeira dessas famílias deve ser considerada sob o ângulo das suas relações sociais de caráter educativo - cada atendimento exprime relações que podem ser de igualdade, de subordinação, de hierarquia e de cooperação, acima de tudo. Nestas circunstancias, a ação da economia solidaria das famílias integrantes dos grupos, em geral e financeira em particular, só pode ser compreendida a partir dos círculos sociais que lhes imprimem conteúdos e lhes dão sentido às suas iniciativas, com geração de respeito e dignidade. Porém, a relação entre proximidade territorial e financeira das famílias não implica, necessariamente, situação de clientelismo e submissão pelo poder econômico, muito pole contrário, faz despertar nesses segmentos as possibilidades de sobrevivência, que são dignificadas pela adesão e talentos dos seus integrantes. Assim, vale replicar essas iniciativas onde o ambiente propicie essas condições.