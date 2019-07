Dicas de um jovem

Compartilho com você, amigo leitor, o texto de um jovem promissor. Gosta de escrever. Tem potencial. Envia-me suas crônicas com regularidade. Quer submetê-las ao crivo da experiência que ainda lhe falta. O texto de Lucas Brasil, meu jovem amigo, pautou este artigo.

"Em visita à Zona Franca de Manaus", escreve Lucas Brasil, "poucas atrações capturaram tanto minha atenção quanto um instituto técnico no qual produtos eletrônicos e eletrodomésticos eram montados e testados em relação à durabilidade, resistência e outros aspectos. Em conversa descontraída com um dos engenheiros do instituto, levantei um questionamento sobre a obsolescência programada, prática adotada por empresas (geralmente multinacionais) para que a lucratividade de seus produtos seja impulsionada em detrimento de sua durabilidade. Em suma, alguns bens de consumo são produzidos para se desgastarem com facilidade, sendo substituídos e gerando mais receita para a companhia. Computadores pessoais, por exemplo, são montados para durarem 5 anos, enquanto smartphones devem durar 2 anos.

Esse problema já é suficientemente grave por si só, mas minha percepção é que a Cultura do Descarte não se restringe apenas às indústrias e ao comércio, mas atinge também um aspecto fundamental da vida: as relações interpessoais. Tomemos aqui como exemplo os relacionamentos românticos entre homem e mulher: namoros e casamentos.

Em épocas de Tinder, pornografia generalizada e hipersexualização, as relações também são criadas com obsolescência programada: muitos namoros nascem com número de série e data de validade. Pessoas são usadas como produtos, meios para satisfazer uma necessidade ou aumentar conforto. Após a concretização dos objetivos, o usuário se desfaz do companheiro, partindo para o próximo e reiniciando esse ciclo interminável", conclui Brasil. Ouvir os jovens é preciso!