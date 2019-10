Análise: Fortaleza sai na frente, mas leva virada e perde por 2 a 1 para o Fla

O torcedor do Fortaleza ficou no gostinho do quase. Mesmo com reservas, o Tricolor teve boa atuação contra o badalado Flamengo e por pouco não venceu o time que pratica melhor futebol do País na atualidade, que é líder isolado do Campeonato Brasileiro e, agora, está invicto há 13 jogos. A lamentação na derrota por 2 a 1, ontem, no Castelão, é ainda maior pela atuação questionável do árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, que teve interferência direta no resultado.

Aos 34 minutos do segundo tempo, após consultar o VAR (árbitro de vídeo), o árbitro assinalou pênalti para o Flamengo em decisão no mínimo contestável após jogada em que Rodrigo Caio e Juan Quintero subiram para cabecear a bola. Paulo Roberto Alves assinalou toque de mão do defensor leonino, e Gabigol empatou a peleja cobrando no meio do gol.

Até ali, o Fortaleza vencia o jogo por 1 a 0, com gol marcado por Bruno Melo, também de pênalti (este bem marcado, já que aos 15 minutos da etapa final, após cruzamento de Tinga, a bola bateu inquestionavelmente na mão do zagueiro Pablo Marí).

O resultado parcial era, de fato, surpreendente. Tanto quanto a escalação leonina. Antes mesmo da bola rolar, Rogério Ceni sinalizou que mandaria a campo o Tricolor cheio de reservas, poupando os principais titulares. Isso aconteceu pela compreensão que, pela sequência extremamente desgastante, forçar fisicamente contra um time que joga numa altíssima intensidade seria um risco pros outros jogos. Ainda mais com a dificuldade de encarar o time que joga melhor futebol hoje no país. A partida contra o Grêmio, no próximo sábado, é, de fato, mais acessível.

"Estamos no meio de uma maratona de sete jogos em 24 dias. Optamos em fazer alterações para botar um time mais fresco fisicamente, mais forte e mais alto para combater nas bolas aéreas", explicou antes do jogo o auxiliar-técnico Charles Hembert, que esteve à beira do gramado no posto do suspenso Rogério Ceni.

A estratégia funcionou. No primeiro tempo, o Leão do Pici mostrou extrema disciplina tática, com organização, intensidade, compactação, coberturas e boa ocupação dos espaços, impedindo o ponto forte da equipe visitante: o jogo entrelinhas.

O time rubro-negro teve muito mais posse de bola na etapa inicial (70% x 30%), mas apresentou problemas de articulação. Nitidamente, sentiu a ausência de Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, principais expoentes ofensivos, e também dos laterais titulares Filipe Luís e Rafinha, importantes válvulas de escape.

Isolado, o artilheiro Gabigol foi extremamente bem marcado e até fugiu de sua característica, saindo da área para buscar jogo. Sem sucesso, sobretudo pela atuação exuberante do zagueiro Paulão, que foi um gigante na defesa leonina e anulou o Camisa 9 do time carioca todo o jogo.

A dificuldade do Fortaleza era de encaixar os contra-ataques. As entradas dos titulares Edinho, Juninho e Osvaldo foi uma tentativa de qualificar o passe e garantir mais velocidade para que as escapadas resultassem em gol.

A dupla ofensiva teve a chance de fazer o 2 a 1 aos 39, quando Osvaldo fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Eidnho, na pequena área, mas o camisa 7 foi travado por Renê, que evitou o gol.

O castigo veio logo depois. Aos 43 minutos, em jogada ensaiada, Renê cobrou lateral na área, Vitor Gabriel escorou para trás, e Reinier, que estava sumido, cabeceou no ângulo para decretar o placar final e estragar a festa dos leoninos.

Festa que havia começado antes mesmo de a bola rolar, com mosaicos 3D, de LED, bandeirões e um show pirotécnico, entre outras atrações.

No cenário mais ousado, a torcida tricolor ergueu um Cristo Redentor imponente e com chapéu de cangaceiro. Ocupando todo o setor Sul, a imagem rememorava o Rio de Janeiro, fazia alusão ao técnico rubro-negro Jorge Jesus e ainda provocava com a faixa "sou nordestino e tenho time para torcer", com o detalhe que a peça trocou o uniforme rubro-negro pelo tricolor.

Em campo, porém, o Jesus Rubro-Negro levou a melhor.