As profissões que abrirão mais vagas até 2023 e as 7 áreas que mais exigirão qualificação no Brasil

O levantamento feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e publicado nesta segunda (12) revela as profissões ligadas à tecnologia como as mais promissoras, pelo menos nos próximos cinco anos

No período, ocupações que têm a tecnologia como base não só motivarão a abertura de novos postos de trabalho como exigirão a requalificação de 10,5 milhões de trabalhadores da mão de obra em ocupações industriais.

O Mapa do Trabalho Industrial indica até 2023 as profissões e áreas que irão demandar contratações

NOVAS VAGAS

As 5 profissões que mais devem criar vagas:

1. Condutores de processos robotizados (aumento de 22% no nº de vagas)

2. Pesquisadores de engenharia e tecnologia (aumento de 17,9%)

3. Engenheiros de controle e automação, engenheiros mecatrônicos e afins (14,2%)

4. Diretores de serviços de informática (13,8%)

5. Operadores de máquinas de usinagem CNC (13,6%)

QUALIFICAÇÃO

As 7 áreas que mais vão demandar formação profissional:

1. Metalmecânica (1,6 milhão de vagas)

2. Construção (1,3 milhão)

3. Logística e transporte (1,2 milhão)

4. Alimentícia (754 mil)

5. Informática (528 mil)

6. Eletroeletrônica (405 mil)

7. Energia e telecomunicações (359 mil)

O topo do ranking por área, no entanto, deverá ser liderado pelas chamadas ocupações transversais, compreendidas como aquelas cujos profissionais estão aptos a trabalhar em qualquer segmento, como pesquisadores e desenvolvimento, técnicos de controle da produção e desenhistas industriais. Neste segmento, o Senai estima a criação de 1,7 milhão de vagas nos próximos cinco anos.

Técnicos de controle de produção; de planejamento e controle de produção; em eletrônica; eletricidade e eletrotécnica e em operação e monitoração de computadores estão entre as 20 ocupações transversais que mais exigirão formação entre 2019 e 2023.

A demanda por qualificação prevista inclui o aperfeiçoamento de trabalhadores que já estão empregados e, em parcela menor (22%), aqueles que precisam de capacitação para ingressar no mercado de trabalho. Essa formação inicial inclui a reposição em vagas já existentes e que se tornam disponíveis devido à aposentadoria, entre outras razões.

O Mapa ainda indica que os profissionais com formação técnica terão mais oportunidades na área de logística e transporte, que exigirá a capacitação de 495.161 trabalhadores.

A metalmecânica precisará qualificar 217.703 pessoas. De acordo com especialistas responsáveis pela elaboração do estudo, a área de logística destaca-se, entre outros fatores, pela necessidade de aumentar a produtividade por meio da melhoria dos processos logísticos.

O que é

O Mapa do Trabalho Industrial é elaborado a partir de cenários sobre o comportamento da economia brasileira e dos seus setores, projetando o impacto sobre o mercado de trabalho e estimando a demanda por formação profissional com base industrial (formação inicial e continuada), e serve como parâmetro para o planejamento da oferta de cursos do Senai.