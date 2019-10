Fortaleza arranca empate com o Cruzeiro no Mineirão com gol de Wellington Paulista

O Fortaleza foi valente no Mineirão e arrancou um empate com o Cruzeiro em 1 a 1 neste sábado (26). A Raposa pressionou muito e abriu o placar com Orejuela, mas Wellington Paulista, no fim do 2º tempo, deixou tudo igual e chegou ao 11º gol na Série A do Brasileiro, se sagrando o 3º maior artilheiro da competição.

Com o resultado na 28ª rodada, o Leão fica em 14º na tabela, com 32 pontos. A equipe volta a campo na quarta-feira (30), contra o Avaí. O duelo ocorre na Ressacada, às 19h30.

Já o Cruzeiro permanece na zona de rebaixamento, em 17º, com 29 pontos. A Raposa enfrenta o Botafogo, no Engenhão, na quinta (31), às 21h30.

Primeiro tempo

O Fortaleza tentou adiantar as linhas de marcação e surpreender o Cruzeiro no 1º tempo. No 4-2-4, com quatro atacantes, a estratégia era recuperar a posse e partir em velocidade nas laterais - estratégia ensaiada, mas que não funcionou.

Com o apoio da torcida, o time mineiro encurralou o Leão, administrando a posse de bola e quase abriu o placar em duas oportunidades. O primeiro lance ocorreu aos 17, em cabeçada de Thiago Neves que parou em Felipe Alves. Três minutos depois foi a vez de Orejuela exigir uma defesa do goleiro.

A etapa inicial então foi marcada por muitas faltas (16) e três cartões amarelos. Aos 47, no último minuto, o atacante Osvaldo puxou contra-ataque e sentiu uma lesão na coxa esquerda, precisando ser atendido logo que a partida foi encerrada.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Ceni colocou Marlon na vaga de Osvaldo. A postura se tornou mais reativa, facilitando a pressão dos donos da casa.

O Cruzeiro passou a atacar mais, deixando até sete jogadores no campo de defesa tricolor. Aos 14, David quase abriu o placar em finalização que tirou tinta de Felipe Alves. A pressão foi tamanha que resultou em gol aos 34. Orejuela recebeu dentro da área e finalizou sem chances para Felipe Alves: 1 a 0.

Atrás no marcador, o Fortaleza se lançou ao ataque e foi para o tudo ou nada. Aproveitando cruzamento de Gabriel Dias, Wellington Paulista finalizou duas vezes para deixar tudo igual, aos 38 - 11º gol no Brasileirão. O Fortaleza então resistiu no fim e saiu do Mineirão com um empate.

Ficha técnica

Cruzeiro 1x1 Fortaleza

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 26/10/2019

Horário: 21h30

Local: Mineirão

Árbitro: Raphael Claus

Gols: Orejuela - 34'/2ºT (1-0) e Wellington Paulista - 38´/2º T (1-1).

Cartões amarelos: Robinho (C), Jadson (C), Cacá (C) e Felipe (F).

Fortaleza: Felipe Alves; Carlinhos, Paulão, Quintero e Gabriel Dias; Juninho e Felipe; Osvaldo (Marlon), Romarinho (Felipe Pires), Wellington Paulista e André Luís (Kieza). Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Jadson (Marquinhos Gabriel), Robinho (Sassá) e Thiago Neves; David (Ezequiel) e Fred. Técnico: Abel Braga.