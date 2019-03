Ferroviário perde para o Guarany e deixa o G4

O Ferroviário foi derrotado por 2 a 1 para o Guarany de Sobral no Estádio do Junco e deixou o G4 da 2ª Fase do Campeonato Cearense, em jogo atrasado da 5ª rodada. Com isso, o time coral estaciona nos 8 pontos e deixa o G4, posto agora ocupado pelo Guarany, agora com 9.

Com isso na 7ª e última rodada da 2ª Fase, os dois times precisarão vencer para garantirem classificação. O Tubarão da Barra duela com o Ceará no dia 20, no PV, às 21h30. Já o Cacique do Vale encara o Atlético/CE no mesmo dia e horário, em Horizonte.

As duas equipes criaram chances na primeira etapa, mas ninguém balançou a rede. Na segunda etapa, logo no primeiro minuto, o Guarany abriu o placar. Aos 32,

Edson Cariús acertou um chutaço e igualou. Aos 36, Jeferson Maranhense colocou o Guarany novamente em vantagem: 2 a 1.