Com pênalti perdido pelo Ceará, Clássico-Rei da Fares Lopes termina empatado

O Clássico-Rei da Taça Fares Lopes terminou empatado em 1 a 1, nesta segunda-feira (16), no estádio Presidente Vargas (PV), pela 5ª rodada. O placar foi aberto pelo Fortaleza, em penalidade convertida por Gustavo Coutinho. Ainda no 1º tempo, o Vovô deixou tudo igual, em cabeçada de Cristiano. Na etapa final, o Alvinegro de Porangabuçu teve um pênalti a favor, mas desperdiçou com Fernando Sobral, decretando números finais ao duelo.

Na partida, que contou com a presença dos técnicos Zé Ricardo e Enderson Moreira na arquibancada, além de membros das diretorias alvinegras e tricolores, o Ceará teve mais volume de jogo. Atuando com atletas do plantel principal, como Charles, Juninho Quixadá, Fernando Sobral e Chico, o time criou muito, mas parou no goleiro Kennedy. Por outro lado, o Fortaleza apostou no contra-ataque, criou com o atacante Romarinho e segurou a forte pressão rival.

Assista ao jogo