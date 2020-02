Ceará escolhe finalistas de concurso de 3º uniforme; veja modelos

O Ceará divulgou nesta segunda-feira (10) os cinco modelos finalistas no concurso de escolha do 3º uniforme oficial de 2020. A iniciativa é mais um passo no planejamento estratégico de aproximação com o torcedor, que teve oportunidade de participar da seleção e agora escolhe o campeão. A votação funciona através do site dnavozao.com e fica disponível até o dia 14 de fevereiro.

*Essa enquete não influencia no resultado da votação oficial divulgada no site do Ceará.

A lista com cinco opções foi definida por uma comissão interna do Vovô. Para votar, o interessado deve preencher um cadastro, fazer o login e responder um questionário. Os passos são para aprimorar o banco de dados do clube, que lançou oficialmento o novo plano de sócio-torcedor na última quarta (5).

O "campeão" será divulgado no dia 2 de junho, dia do aniversário de 106 anos do Ceará. O vencedor do concurso irá receber como premiação um modelo do novo uniforme (camisa, short e meião), um ano gratuito de adesão a um dos planos de sócio-torcedor e um crédito no valor de R$ 500,00 para aquisições de produtos nas lojas oficiais do Vozão. Os concorrentes que ficarem entre o 2º e o 5º lugar receberão crédito no valor de R$ 500 para compra de materiais oficiais.

Confira os modelos detalhados

Modelo 1 divulgação / Ceará

Modelo 2 divulgação / Ceará

Modelo 3 Divulgação / Ceará

Modelo 4 Divulgação / Ceará