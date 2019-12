Em sua 5ª edição, a Corrida Vida já tem mais de três mil inscritos

Fortaleza se prepara para a última corrida de rua do ano com a 5ª edição da Corrida Vida, tradicional prova da capital cearense. Com o tema "Vamos todos, vamos juntos", a prova ocorrerá no dia 22 de dezembro, um domingo, em percursos de 5km e de 10km e conta com o apoio do Diário do Nordeste e da Nova Letra. A largada será no Centro Administrativo do Cambeba, às 6h05.

Ao todo, são esperados cinco mil corredores neste ano, mil a mais do que em 2018. Segundo o diretor da Nova Letra, Fernando Elpídio, empresa que organiza a corrida, até o momento foram registradas mais de três mil inscrições, que podem ser feitas até o dia 17/12 (1º lote) e até o dia 21/12 (2º lote), por meio do site da Corrida Vida (diariodonordeste.Com.Br/corridavida).

"Fortaleza é a capital da corrida de rua do Nordeste. Temos o maior número de provas e de corredores. Não é uma febre, é uma realidade. Pro corredor, principalmente pro amador, é importante pra se testar. Este novo percurso tem duas ladeiras. É uma prova rápida, com muitas retas", atestou Fernando Elpídio.

Gabrielle Pimentel estreou na Corrida Vida na edição passada Arquivo Pessoal

Para a corredora Gabrielle Pimentel, 23, a modalidade traz sentimentos de união e incentivo, além de exigir um bom nível de concentração. "O diferencial é a disciplina em seus treinos, uma questão de autoconhecimento do seu corpo. Você tá ali concentrado na sua postura, nas pisadas, no ritmo. É um esporte muito interativo. Todo mundo se ajuda naquela vibração positiva", declarou Gabrielle, que começou a correr por influência dos pais.

A jovem participou de sua 1ª prova na última edição da Corrida Vida, em dezembro de 2018. Na época, completou o percurso de 5km em 48 minutos. Neste ano, "o objetivo é terminar, no máximo, em 40 minutos". Para bater a meta, ela treina dois dias na semana desde julho.

O evento também conta com categorias para cadeirantes e paratletas, que largam às 6 horas. Além disso, as crianças terão uma versão para chamar de sua: a Corridinha Vida.

Os kits serão entregues entre 19 e 21 de dezembro, na entrada principal do Shopping Iguatemi.