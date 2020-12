O cantor Amado Batista foi diagnosticado com Covid-19. Segundo os familiares do artista, o músico sentiu apenas febre. As informações são do portal G1.

"Ele está com Covid-19, mas está em casa, em isolamento. Mas está tudo bem, graças a Deus", comentou a família.

Amado Batista procurou, nesta semana, um hospital particular de Goiânia com o objetivo de fazer exames de sangue e raio-x do tórax para acompanhamento médico.