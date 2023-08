Obras em espigões de Fortaleza não concedidos devem começar até dezembro, diz Prefeitura

Não concedidos à iniciativa privada, o espigão da rua João Cordeiro e o espigão do Poço da Draga, ambos na Praia de Iracema, deverão ter obras de requalificação iniciadas até o fim do ano, segundo a Prefeitura de Fortaleza.

O prazo previsto é o mesmo para a retomada das obras de reconstrução da Ponte dos Ingleses, após a responsabilidade da estrutura ser repassada à Prefeitura, em julho passado. As três estruturas estão inseridas no projeto de requalificação e urbanização da Praia de Iracema, com investimento total de R$ 26,1 milhões.

A informação foi dada pelo secretário da Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, nesta terça-feira (29). A data difere da divulgada pela Prefeitura ao Diário do Nordeste, no início deste mês, que previa as obras do espigão da João Cordeiro apenas no segundo semestre de 2024.

Segundo afirmou Samuel Dias nesta terça-feira, as obras dos três equipamentos já estão contratadas.

"No espigão da João Cordeiro é uma reforma simples, uma requalificação. Devemos tirar os guarda-corpos que já estão desgastados e fazer uma reforma simples. No espigão do Poço da Draga é algo mais complexo, é um espigão que não tem urbanização, vai ser completamente requalificado, vai ser feita a pavimento do espigão, vai ser feita uma passarela que passa por cima do espigão e um ponto para prática do salto ao mar, que é tradição daquela região", detalhou.

Espigões da Beira Mar

Já os espigões da avenida Beira Mar, concedidos à iniciativa privada, terão obras iniciadas no começo de 2024. A primeira etapa dos trabalhos tem prazo de duração de 12 meses.

O contrato de concessão foi assinado na manhã desta terça (29) em solenidade no Paço Municipal. Os espaços serão administrados por um consórcio formado pelas empresas Beach Park Hotéis e Turismo S/A e Píer Ideal Entretenimentos.

As empresas serão responsáveis pela administração, operação e manutenção dos espigões por 16 anos. Os polos devem receber complexos gastronômicos, centros comerciais, quiosques e outras atrações.

Apesar da concessão, os equipamentos continuarão com acesso gratuito à população, segundo destacou Samuel Dias. "A lei que a Prefeitura criou para essas concessões prevê claramente isso: acesso livre e gratuito", disse.

O secretário ressaltou ainda a importância da concessão para a geração de emprego e renda, assim como para a manutenção dos equipamentos. "Esse tipo de parceria é bem interessante, porque ela pega algo que hoje representa um custo para a Prefeitura, de manter aquela estrutura, e passa a ser uma fonte de renda, de recurso, que pode ser investida também na manutenção do restante da obra e em outras obras", afirmou.

"Somente em empregos diretos acho que são mais de mil que vão ser gerados nestas duas obras, além do impulsionamento do turismo, da economia do turismo, ou seja, mais emprego e renda para a população", concluiu.