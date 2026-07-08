MPCE instaura processo administrativo contra Enel após apagão em cidades do Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), instaurou nesta quarta-feira (8) processo administrativo contra a Enel Ceará.

O motivo, segundo o MPCE, foi a queda de energia elétrica registrada por moradores de cidades das regiões do Centro-Sul e Cariri do Ceará.

De acordo com o órgão, o objetivo é investigar a interrupção que causou transtornos à população e afetou o comércio e a prestação de serviços essenciais.

“A medida busca esclarecer as causas do apagão, identificar os impactos aos consumidores e verificar as providências adotadas pela Enel para restabelecer o serviço e evitar novas ocorrências”, comunicou ainda o MPCE.

A concessionária terá prazo de 20 dias para apresentar manifestação ao Decon.

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Entre as informações solicitadas pelo Ministério estão

o motivo da interrupção;

os municípios e consumidores atingidos;

o tempo de duração do apagão em cada localidade.

A empresa também deverá informar se possui política de ressarcimento destinada aos clientes que possam ter sofrido prejuízos em decorrência da falha no fornecimento.

A reportagem do Diário do Nordeste procurou a Enel para saber se a empresa foi notificada pelo MPCE. A matéria será atualizada quando a concessionária se manifestar.

O QUE ACONTECEU

Em nota à imprensa, na manhã desta quarta, a Enel informou que a interrupção foi provocada por um defeito em uma subestação localizada no município de Milagres e administrada pela transmissora Axia Energia, antiga Eletrobras Chesf.

O fornecimento foi totalmente restabelecido às 19h47, ainda de acordo com o comunicado da distribuidora.

COMO REGISTRAR RECLAMAÇÃO

O MPCE informou que consumidores que tenham sido prejudicados podem registrar reclamação junto ao Decon por meio dos canais oficiais de atendimento abaixo: